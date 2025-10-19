تصمیم هیئت مدیره پرسپولیس درمورد هاشمیان؛ دو گزینه جانشینی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شکست دو بر یک مقابل خیبر خرم‌آباد، برای پرسپولیس فقط از دست رفتن سه امتیاز نبود بلکه باعث شد تا بالاخره رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه استعفا دهد و قفل تغییرات در این تیم بشکند.

درویش که نزدیک به سه سال در پرتنش‌ترین روزهای تاریخ پرسپولیس روی صندلی مدیرعاملی نشست، دیگر ترجیح داد دست از لجبازی با هواداران بردارد و استعفا دهد تا دیگر خشم هواداران را تحمل نکند.

به دنبال این تصمیم، هیئت‌مدیره پرسپولیس ساعاتی پس از پایان دیدار با خیبر تشکیل جلسه داد و پیمان حدادی رئیس هیئت‌مدیره، به عنوان سرپرست موقت باشگاه مأموریت یافت تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، امور اجرایی را پیش ببرد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، کنسرسیوم بانکی حامی مالی پرسپولیس نیز از عملکرد تیم در فصل جدید ابراز نارضایتی کرده و این موضوع را به اطلاع هیئت‌مدیره رسانده است. در این نامه تأکید شده که وضعیت فنی تیم رضایت‌بخش نیست و انتظار می‌رود تصمیمات فوری برای جلوگیری از تداوم روند منفی اتخاذ شود.

نارضایتی در هیئت‌مدیره از عملکرد تیم

منابع نزدیک به باشگاه پرسپولیس به خبرنگار مهر اطلاع دادند، هیئت‌مدیره از نتایج اخیر تیم به شدت ناراضی است. سرخ‌پوشان در ۷ هفته ابتدایی فصل جاری، یک پیروزی، ۵ تساوی و یک شکست به‌دست آورده‌اند. آماری که در تاریخ اخیر این باشگاه کم‌سابقه است.

اعضای هیئت‌مدیره در نشست غیررسمی خود پس از شکست در خرم‌آباد، عملکرد کادر فنی را یکی از دلایل اصلی نتایج ضعیف دانسته و خواستار تصمیم‌گیری فوری در این زمینه شده‌اند.

اولتیماتوم به وحید هاشمیان

بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره (که هنوز ابلاغ نشده است) وحید هاشمیان تنها یک فرصت دیگر برای حفظ سمت خود دارد. سرمربی پرسپولیس باید در دیدار روز جمعه مقابل ذوب‌آهن اصفهان نتیجه مطلوبی کسب کند، در غیر این صورت تغییر در کادر فنی قطعی خواهد بود.

این تصمیم قرار است در جلسه رسمی هیئت‌مدیره که با حضور پیمان حدادی و سایر اعضا برگزار می‌شود، به صورت رسمی تصویب شود. گفته می‌شود حدادی نیز با این تصمیم موافق است و معتقد است تیم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از شرایط بحرانی خارج شود.

بررسی گزینه‌های مدیریتی و فنی

در کنار تصمیم‌گیری درباره وضعیت سرمربی، هیئت‌مدیره پرسپولیس روند بررسی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی رضا درویش را نیز آغاز کرده است. هنوز نام رسمی از گزینه‌های مطرح‌شده اعلام نشده اما گفته می‌شود چند چهره مدیریتی با سابقه در فوتبال ایران برای این سمت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، در صورت برکناری وحید هاشمیان، دو گزینه داخلی برای هدایت تیم در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت نیاز، پرسپولیس بدون تأخیر در رقابت‌های لیگ برتر به کار خود ادامه دهد.