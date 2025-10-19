به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای مدعی شد: در پی نقض مکرر توافق آتش بس و حملهای که امروز صبح در رفح اتفاق افتاد، با قدرت زیادی علیه زیرساختهای «تروریستی» و عناصر حماس واکنش نشان خواهیم داد.
ارتش اشغالگر همچنین از ساکنان غزه خواست که در غرب منطقه موسوم به «خط زرد» باقی بمانند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از منابع خود گزارش داد: در اسرائیل مقدمات حمله به زیرساختهای «تروریستی» در نوار غزه که قبلاً هدف قرار نگرفتهاند، در حال انجام است.
این ادعاهای رژیم صهیونیستی در حالی است که جنبش حماس تأکید کرده است که به توافق آتش بس پایبند است و هیچ ارتباطی با حادثه رفح ندارد.
نظر شما