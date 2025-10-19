آلمان سفیر خود از گرجستان را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، وزارت امور خارجه آلمان امروز یکشنبه اعلام کرد که پیتر فیشر سفیر خود در گرجستان را برای پاره‌ای مشورت‌ها فراخوانده است.

وزارت امور خارجه آلمان در پستی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص ادعا کرد: ماه هاست که مقامات گرجستان علیه اتحادیه اروپا، آلمان و همچنین شخص سفیر آلمان، اقدامات تحریک آمیزی انجام می‌دهند.

این بیانیه تصمیم به فراخواندن سفیر را «برای مشورت در مورد چگونگی ادامه کار» رسانه‌ای کرده است.

به دنبال دخالت‌های آشکار بروکسل در امور داخلی تفلیس، گرجستان روند پیوستن به اتحادیه اروپا را متوقف کرد.