  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

آلمان سفیر خود از گرجستان را فراخواند

آلمان سفیر خود از گرجستان را فراخواند

وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه ای از فراخوانی سفیر خود از گرجستان برای مشورت‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، وزارت امور خارجه آلمان امروز یکشنبه اعلام کرد که پیتر فیشر سفیر خود در گرجستان را برای پاره‌ای مشورت‌ها فراخوانده است.

وزارت امور خارجه آلمان در پستی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص ادعا کرد: ماه هاست که مقامات گرجستان علیه اتحادیه اروپا، آلمان و همچنین شخص سفیر آلمان، اقدامات تحریک آمیزی انجام می‌دهند.

این بیانیه تصمیم به فراخواندن سفیر را «برای مشورت در مورد چگونگی ادامه کار» رسانه‌ای کرده است.

به دنبال دخالت‌های آشکار بروکسل در امور داخلی تفلیس، گرجستان روند پیوستن به اتحادیه اروپا را متوقف کرد.

کد خبر 6627589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها