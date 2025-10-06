نخست وزیر گرجستان: معترضان با حمایت اروپا قصد سرنگونی دولت را داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات ضد دولتی غرب‌گرایان را بیش از هفت هزار نفر عنوان کرد و گفت که آنها در تلاش برای ساقط کردن دولت وی دست به اعتراضات زده‌اند.

کوباخیدزه گفته است معترضانی که کاخ ریاست جمهوری مجارستان یورش بردند، قصد داشتند تا دولت وی را سرنگون کنند و در ادامه، اتحادیه اروپا را به مداخله در امور سیاسی داخلی این کشور متهم کرد.

وی پس از پیروزی حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی و توسل پلیس به زور علیه معترضان، متعهد به بازداشت مخالفان شد.

نخست وزیر گرجستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروهای اپوزیسیون دیگر اجازه فعالیت سیاست در این کشور را نخواهند داشت، گفت: چندین نفر و در وهله نخست، سازماندهندگان این تلاش برای سرنگونی(دولت) هم‌اکنون بازداشت شده‌اند.

پلیس ضد شورش گرجستان برای بیرون راندن معترضان از کاخ ریاست جمهوری از اسپری فلفل و ماشین آب‌پاش استفاده و روز شنبه نیز پنج فعال سیاسی را بازداشت کرد.

کوبه‌خیدزه می‌گوید که تلاش این هفت هزار نفر برای سرنگونی نظام قانون اساسی به‌رغم حمایت اتحادیه اروپا، ناکام ماند.

کوباخیدزه افزود: آنها اقدام کردند و قصد سرنگونی داشتند و وقتی این تلاش شکست خورد، شروع به فاصله گرفتن از این اقدام کردند. هیچ‌کس از مسئولیت این اقدام نخواهد گریخت و این شامل مسئولیت سیاسی نیز می‌شود.

وی سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان را به مداخله در امور سیاسی این کشور متهم کرد و از او خواست تا اعتراضات را محکوم کند.

حزب حاکم گرجستان یعنی «رویای گرجی» روز شنبه اعلام کرد که در تمام شهرداری‌های سراسر این کشور ۳.۷ میلیون نفری واقع در قفقاز جنوبی، موفق به پیروزی شده است. دو حزب اپوزیسیون اصلی این کشور این انتخابات را تحریم کرده بودند.

اپوزیسیون غرب‌گرای گرجستان از اکتبر پارسال همزمان با پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی که با ادعای تقلب در آن همراه بود، اقدام به برگزاری اعتراضات و تظاهرات کرده است.

حزب حاکم هر گونه تقلب در انتخابات را رد کرده است. روابط گرجستان با غرب پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تیره و تار شده است.