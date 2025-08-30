ماکرون: عدم موافقت پوتین با دیدارِ زلنسکی یعنی ترامپ بازی خورده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای وی جهت دیدار و گفتگوی مستقیم با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به منظور حل و فصل جنگ ضرب‌الاجل تعیین کرده است.

ماکرون با ابراز امیدواری درباره برگزاری چنین دیداری، گفت که اما اگر رئیس جمهور روسیه تا ضرب‌الاجل دوشنبه با دیدار و مذاکره زلنسکی موافقت نکند، «آنگاه بار دیگر مشخص می‌شود که پوتین، ترامپ را بازی داده است.»

وی همچنین هشدار داد که پاریس نسبت به اعمال تحریم‌های «اولیه و ثانویه» جدید برای تحت فشار قرار دادن مسکو، اقدام خواهد کرد.

اظهارات ماکرون پس از آن مطرح شده است که به نظر می‌رسد پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پوتین در آلاسکا که سپس با دیدار ترامپ و زلنسکی و تعدادی از رهبران اروپایی در کاخ سفید همراه شد، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به جنگ سه و ساله نیمه بین روسیه و اوکراین، جنب و جوش خود را از داده است!

ماکرون پس از گفتگو با فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در جنوب فرانسه، گفت: فکر می‌کنم که این اتفاق برای هیچکدام از ما اتفاق خوبی باشد؛ اینکه هیچ پاسخی (از طرف روسیه) دریافت نکنیم! امیدوارم (دیدار بین پوتین و زلنسکی) انجام شود اما در غیر این صورت، ما برای اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه و تحت فشار گذاشتن روسیه و وادار کردنش به حضور پای میز مذاکره، تلاش خواهیم کرد.

وی که پیش‌تر پوتین را «هیولایی پشت دروازه‌های اروپا» توصیف کرده و خشم مسکو را برانگیخته بود، بدون اظهار پشیمانی بابت این اظهارنظر گفت: ما می‌گوییم هیولایی پشت دروازه‌های اروپا وجود دارد؛ این همان چیزی است که گرجستانی‌ها (بعد از حمله سال ۲۰۰۸) و اوکراینی‌ها و بسیاری از کشورهای دیگر، عمیقاً آن را حس کرده‌اند و آن هم این است که یک نفر تصمیم گرفته تا انتهای مسیر استبداد را طی کند و برای تغییر مرزهای بین‌المللی، دست به امپریالیسم و کشورگشایی بزند!

رئیس جمهور فرانسه همچنین پس از حمله اخیر گسترده روسیه علیه کی‌یف، پایتخت اوکراین، گفت که پوتین عادت دارد در مذاکرات بین‌المللی یک حرف بزند و طور دیگری عمل کند.

وی مدعی شد: اختلاف بین مواضع پوتین در اجلاس‌های بین‌المللی و آنچه در میدان رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که او چقدر ریاکار است!

همچنین مرتس در این دیدار گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان می‌تواند تا چندین و چند ماه دیگر ادامه پیدا کند و اضافه کرد که «درباره چشم‌انداز دستیابی به نتیجه‌ای فوری، متوهم نیست.»

وی با اشاره به اینکه «ما اوکراین را رها نخواهیم کرد»، مدعی شد که «به نظر می‌رسد پوتین برای دیدار با زلنسکی به هیچ عنوان آماده نیست.»