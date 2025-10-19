به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس با صدور بیانیهای به تازهترین تحولات نوار غزه و نقض آتشبس در نوار غزه واکنش نشان داد.
در بیانیه حماس آمده است: ما به اجرای دقیق توافقنامه متعهد شدهایم و میانجیها یا ضامنها هیچ مدرکی دال بر نقض یا مانعتراشی از سوی ما ارائه نکردهاند.
این جنبش تأکید کرد: رژیم اشغالگر از روز اول توافق آتش بس را نقض کرده و مرتکب جنایات متعدد و تجاوزات علیه غیرنظامیان شده است. تخلفات نظامیان اشغالگر شامل فعالیت خارج از خط زرد مندرج در توافقنامه بوده است.
حماس اعلام کرد که رژیم اشغالگر به پروتکل بشردوستانه پایبند نبوده و از ورود بسیاری از انواع مواد غذایی جلوگیری کرده و این رژیم متعهد به آوردن تدارکات لازم برای بازسازی و احیای زیرساختها نشده است.
در بخش دیگری از بیانیه حماس تصریح شده است: اشغالگران به لجاجت خود ادامه میدهند و آزادی زنان و کودکان فلسطینی را که همچنان در اسارت هستند، به تأخیر میاندازند. اشغالگران اجساد شهدا را با انجام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مثله کردهاند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق آتش بس است و از میانجیها خواست که برای توقف تجاوز آنها مداخله کنند.
