۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

حماس: رژیم صهیونیستی از همان روز اول آتش‌بس را نقض کرده است

حماس: رژیم صهیونیستی از همان روز اول آتش‌بس را نقض کرده است

جنبش حماس با تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از همان روز اول این توافق را نقض کرده و از عمل به مفاد آن خودداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای به تازه‌ترین تحولات نوار غزه و نقض آتش‌بس در نوار غزه واکنش نشان داد.

در بیانیه حماس آمده است: ما به اجرای دقیق توافق‌نامه متعهد شده‌ایم و میانجی‌ها یا ضامن‌ها هیچ مدرکی دال بر نقض یا مانع‌تراشی از سوی ما ارائه نکرده‌اند.

این جنبش تأکید کرد: رژیم اشغالگر از روز اول توافق‌ آتش بس را نقض کرده‌ و مرتکب جنایات متعدد و تجاوزات علیه غیرنظامیان شده‌ است. تخلفات نظامیان اشغالگر شامل فعالیت خارج از خط زرد مندرج در توافق‌نامه بوده است.

حماس اعلام کرد که رژیم اشغالگر به پروتکل بشردوستانه پایبند نبوده و از ورود بسیاری از انواع مواد غذایی جلوگیری کرده‌ و این رژیم متعهد به آوردن تدارکات لازم برای بازسازی و احیای زیرساخت‌ها نشده‌ است.

در بخش دیگری از بیانیه حماس تصریح شده است: اشغالگران به لجاجت خود ادامه می‌دهند و آزادی زنان و کودکان فلسطینی را که همچنان در اسارت هستند، به تأخیر می‌اندازند. اشغالگران اجساد شهدا را با انجام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مثله کرده‌اند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق آتش بس است و از میانجی‌ها خواست که برای توقف تجاوز آنها مداخله کنند.

