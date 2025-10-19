۲۱ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد: امروز (یکشنبه، ۲۷ مهر) در حراج شماره ۱۳۰ این مرکز، ۲۱ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۳۰۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این معاملات، ۱۴ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان ثبت شد.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

با انجام معامله امروز، مجموع حجم معاملات شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۵۱۶ کیلوگرم رسید.

گفتنی است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که نتیجه آن ۲۵۱۶ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.