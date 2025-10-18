معامله ۲.۳ تن شمش نقره و ۲۱۳ کیلوگرم شمش طلا در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه، یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۶۳ گواهی سپرده معادل ۱۴۷۷ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۲۹۴.۲ میلیارد تومان و ۸۳ هزار و ۴۱۶ قرارداد آتی معادل ۸۳۴.۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۲۳۲.۷ میلیارد تومان منعقد شد.

همچنین در هفته گذشته ۲ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۹۶ گواهی شمش طلا معادل ۲۰۹.۶ کیلوگرم طلا به ارزش ۳ هزار و ۲۱ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۴۶۷ قرارداد آتی شمش طلا معادل ۳.۵ کیلوگرم به ارزش ۶۵.۴ میلیارد تومان داد وستد شد.

به این ترتیب در هفته گذشته در مجموع ۲۳۱۱.۱ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۵۲۶.۹ میلیارد تومان و ۲۱۲.۷ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۳,۰۸۶ میلیارد تومان در بورس کالا منعقد شد.

گفتنی است هر گواهی سپرده شمش نقره معادل یک گرم با عیار معاملاتی ۹۹۹.۹ (قسمت در هزار) بوده و شمش‌های تولیدی داخلی و وارداتی توسط متقاضیان مورد تایید بورس، قابل تحویل به انبار هستند. از سوی دیگر، دارایی پایه معاملات گواهی سپرده شمش طلا، شمش یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ است و هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰.۱ گرم از شمش طلا است.

همچنین اندازه هر قرارداد آتی شمش نقره ۱۰ گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰ گرم نقره) بوده و هر قرارداد آتی شمش طلا معادل ۱۰ گواهی سپرده شمش طلا (معادل ۱ گرم طلا) است؛ حد نوسان قیمت روزانه حداکثر تا مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز معاملاتی قبل است.