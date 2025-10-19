برد از دست پالایش نفت بندرعباس در کرج پرید

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور «جام آزادگان»، تیم پالایش نفت بندرعباس عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج میهمان تیم فرد البرز بود.
شاگردان ابراهیم صادقی که با دو پیروزی پیاپی پا به این دیدار گذاشته بودند، بازی را هجومی آغاز کردند و در نیمه نخست با گل علی فتحی از حریف خود پیش افتادند تا نیمه اول را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان ببرند.
در نیمه دوم اما شرایط بازی تغییر کرد و تیم فرد البرز با اتکا به حملات پیدرپی و استفاده از فرصتها موفق شدند توسط محمد بیراوند دروازه تیم میهمان را باز کنند. تلاش دو تیم در ادامه برای تغییر نتیجه بیثمر بود تا این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.
پالایش نفت بندرعباس با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در جدول ردهبندی میانهنشین باقی ماند.
شاگردان صادقی در هفته دهم این رقابتها روز شنبه سوم آبانماه در ورزشگاه ۲۰ هزار نفری خلیج فارس بندرعباس از تیم پارس جنوبی جم میزبانی خواهند کرد دیداری که برای نماینده هرمزگان فرصت مناسبی خواهد بود تا با حمایت هواداران خود دوباره به مسیر پیروزی بازگردد.
نظر شما