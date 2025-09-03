  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

نخستین پیروزی نساجی در لیگ دسته اول؛ ناکامی دو تیم در کسب پیروزی

نخستین پیروزی نساجی در لیگ دسته اول؛ ناکامی دو تیم در کسب پیروزی

در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول تیم‌ فوتبال نساجی در دیداری خارج از خانه موفق به کسب پیروزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور چهار دیدار پیگیری شد.

تیم‌های فوتبال پالایش نفت بندرعباس و داماش گیلان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان ابراهیم صادقی در پالایش نفت به پایان رسید تا این تیم به نخستین پیروزی خود در فصل جاری دست یابد.

محمدصادق بارانی و علی پورمحمد برای پالایش نفت بندرعباس و مهدی سوادکوهی برای داماش در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی امشب، شاگردان مسعود شجاعی و رضا عنایتی در تیم‌های صنعت نفت آبادان و سایپا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دومین تساوی هر دو تیم در فصل جاری رقم بخورد.

تیم‌های پارس جنوبی جم و نساجی هم در بوشهر به مصاف هم رفتند که شاگردان فراز کمالوند با نتیجه ۲ بر صفر میزبان خود را شکست دادند. فرشاد محمدی مهر و مرتضی خراسانی گل‌های نساجی را در این بازی به ثمر رساندند. همچنین نساجی چی ها یک ضربه پنالتی را هم از دست دادند.

تیم های فوتبال هوادار و مس شهربابک هم در حالی به مصاف هم رفتند که این بازی با تأخیر حدود ۳۰ دقیقه ای به دلیل نبود آمبولانس در ورزشگاه پاس تهران آغاز شد و در نهایت دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل رسیدند. رضا نبی زاده بازیکن هوادار در دقیقه ۲۰ بازی با کارت قرمز داور از زمین بازی اخراج شد و شاگردان رضا ربیعی حدود ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بودند.

نتایج دیدارهای امشب لیگ دسته اول فوتبال کشور

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - داماش گیلان یک

* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا صفر

* پارس جنوبی جم صفر - نساجی ۲

* هوادار  صفر - مس شهربابک صفر

سایر دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور پیگیری خواهد شد.

کد خبر 6579194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها