شناورسازی قشم با پنالتی دقایق پایانی از شکست گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، شامگاه دوشنبه تیم‌های شناورسازی قشم و نود ارومیه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

در این مسابقه تیم میهمان نود ارومیه در دقیقه ۸۲ با ضربه رضا بهمئی دروازه میزبان را گشود اما شاگردان شناورسازی در دقایق پایانی با ادامه حملات خود سرانجام در دقیقه ۹۲ از روی نقطه پنالتی توسط هادی دهقانی موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند.

نماینده فوتبال هرمزگان با این تساوی سومین دیدار متوالی خود را با نتیجه مساوی پشت سر گذاشت و با ۹ امتیاز در پایان دیدارهای روز نخست هفته هفتم در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت.

گفتنی است دیگر نماینده فوتبال استان تیم پالایش نفت بندرعباس فردا در گچساران میهمان تیم نفت و گاز این شهر خواهد بود و شناورسازی قشم نیز در هفته آینده روز یکشنبه ۲۰ مهرماه به مصاف نیروی زمینی می‌رود.