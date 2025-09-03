مصاف حساس هوادار و مس شهربابک؛ شجاعی و عنایتی به هم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز و فردا (چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۲ و ۱۳ شهریور) با برگزاری تمامی دیدارها دنبال می‌شود. تیم هوادار که در هفته اول به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس رفسنجان نتوانست به میدان برود، امروز و برای نخستین بار در فصل جاری، تیم جدید خود با هدایت رضا ربیعی رونمایی خواهد شد.

هوادار - مس شهربابک

در نخستین دیدار امروز، تیم‌های هوادار و مس شهربابک از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. مس شهربابک در هفته اول موفق شد با نتیجه ۲ بر یک پارس جنوبی جم را شکست دهد و برای کسب دومین پیروزی متوالی، کار سختی مقابل شاگردان رضا ربیعی خواهد داشت.

صنعت نفت آبادان - سایپا

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به سرمربیگری مسعود شجاعی در هفته اول و در دیداری پرحاشیه مقابل داماش گیلان به تساوی بدون گل دست یافت. شاگردان شجاعی امروز فرصت دارند نخستین پیروزی خانگی فصل را کسب کنند.

در مقابل، تیم سایپا با هدایت رضا عنایتی هفته گذشته مقابل مس کرمان دو امتیاز مهم خانگی را از دست داد و معتقد بود داور در دو صحنه خطای منجر به پنالتی را برای آنها نگرفته است. هر دو تیم در این بازی به دنبال کسب سه امتیاز هستند و دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

پالایش نفت بندرعباس - داماش گیلان

در سومین دیدار امروز، دو تیمی که در هفته اول تنها یک امتیاز کسب کردند به مصاف هم می‌روند. پالایش نفت بندرعباس به دنبال پیروزی مقابل هواداران خود است و داماش گیلان نیز در پی کسب نخستین سه امتیاز خارج از خانه خود خواهد بود.

این دو تیم در هفته اول به ترتیب مقابل نساجی و صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل دست یافتند. دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود.

پارس جنوبی جم - نساجی

تیم پارس جنوبی جم در هفته اول با نتیجه ۲ بر یک مغلوب مس شهربابک شد و امروز میزبان نساجی خواهد بود تا نخستین امتیاز فصل را کسب کند. نساجی هم به سرمربیگری فراز کمالوند، در پی ثبت نخستین پیروزی خود در فصل جاری است. این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه تختی جم برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴

* هوادار - مس شهربابک؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* صنعت نفت آبادان - سایپا؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* پالایش نفت بندرعباس - داماش گیلان؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* پارس جنوبی جم - نساجی؛ ساعت: ۱۹:۳۰

پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴

* شهرداری نوشهر - شناورسازی قشم؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* آریو اسلامشهر - مس سونگون؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* فرد البرز - نفت و گاز گچساران؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* نود ارومیه - بعثت کرمانشاه؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* مس کرمان - نیروی زمینی؛ ساعت: ۱۹:۳۰