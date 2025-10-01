توقف دو نماینده هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب تیم پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه خانگی مقابل مس شهربابک به میدان رفت که تلاش دو تیم برای گلزنی ثمری نداشت و این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت. تیم پالایش نفت بندرعباس با این نتیجه و با کسب ۶ امتیاز، در پایان هفته ششم در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در دیگر دیدار این هفته، تیم شناورسازی قشم در آبادان به مصاف صنعت نفت رفت. این مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا نماینده قشم نیز با کسب هشتمین امتیاز خود جایگاهش را در میانه جدول تثبیت کند.

بر پایه این گزارش، در چارچوب هفته هفتم رقابت‌ها روز دوشنبه چهاردهم مهرماه، پالایش نفت بندرعباس میهمان تیم نفت و گاز گچساران خواهد بود و شناورسازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس میزبان تیم نود ارومیه است.