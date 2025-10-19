  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

رحیمی: زیبایی خودرو نباید به قیمت جان مردم تمام شود؛ زنون ممنوع است

اهواز - رئیس پلیس راه خوزستان گفت: چراغ‌های زنون شاید ظاهر خودرو را جذاب کنند اما جان رانندگان را به خطر می‌اندازند به همین دلیل با نورهای خیره‌کننده تعارف نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از توقیف بیش از ۸۰۰ خودرو در محورهای برون‌شهری استان به‌دلیل استفاده از چراغ‌های زنون و نورهای سفید خیره‌کننده خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای نقص در سیستم روشنایی، بیش از ۱۰ هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان اعمال قانون شده‌اند.

وی با اشاره به مغایرت چراغ‌های زنون با ضوابط فنی خودرو افزود: نور شدید این چراغ‌ها موجب کاهش دید رانندگان مقابل شده و احتمال وقوع تصادفات شبانه را افزایش می‌دهد.

رحیمی تأکید کرد: در این طرح، مأموران پلیس راه با خودروهایی که سیستم روشنایی آن‌ها دچار تغییرات غیرمجاز شده، برخورد جدی خواهند داشت و علاوه بر اعمال قانون، خودروها توقیف می‌شوند.

وی با انتقاد از برخی رانندگان که به‌منظور زیبایی ظاهری اقدام به نصب چراغ‌های زنون می‌کنند، گفت: شدت نور این چراغ‌ها نه‌تنها آزاردهنده است، بلکه تهدیدی برای ایمنی عبور و مرور شبانه محسوب می‌شود.

