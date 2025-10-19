برگزاری جشنواره «نان و جان» در قلعه نوخرقان شاهرود

معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره نان و جان در قلعه نو خرقان شاهرود خبر داد و بیان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره را احیای هویت محلی، معرفی ظرفیت‌های بومی و دعوت از گردشگران به مهد عرفان ایران عنوان کرد.

وی افزود: جشنواره بزرگ نان‌های سنتی با عنوان «نان و جان» به‌زودی با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بخشداری بسطام، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شاهرود، اداره امور عشایری، اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و گردشگری، در روستای هدف گردشگری قلعه نوخرقان، زادگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، عارف نامدار ایرانی، برگزار خواهد شد.

دهیار روستای هدف گردشگری قلعه نوخرقان و مدیر اجرایی جشنواره «نان و جان»، با تأکید بر نقش حیاتی نان در فرهنگ و زندگی ایرانی، اظهار داشت: «این جشنواره فراتر از یک رویداد صرف، تلاشی جامع برای نمایش پیوند عمیق مردم با سنت‌ها و مواریث فرهنگی است. نان‌های سنتی ما، بخشی از میراث ناملموس این دیار هستند.

وی افزود: اجرای این رویداد با همراهی و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام و اداره امور عشایری انجام می‌شود. همکاری این نهادها به ما امکان می‌دهد تا علاوه بر نمایش انواع نان‌های محلی، بخشی از شیوه زندگی عشایری مرتبط با تولید غلات و نان را نیز به نمایش بگذاریم.

دهیار قلعه نوخرقان با بیان اینکه معرفی روستای قلعه نوخرقان به عنوان یک «روستای هدف گردشگری» که ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کم‌نظیری دارد افزود: حفظ، نمایش و آموزش پخت نان‌های سنتی در معرض خطر فراموشی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برای آشنایی با آداب و رسوم منطقه اهداف رویداد است.