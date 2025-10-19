به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، عصر یکشنبه در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان سقز، بزرگترین گذر ورزش استان را افتتاح کرد.
این گذر که به نام زندهیاد عباس خاکی نامگذاری شده است، در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع ساخته شده و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان تکمیل شده است.
به گفته مسئولان، احداث این پروژه ورزشی طی سه ماه گذشته انجام شده است.
بررسی پروژههای زیربنایی در سقز
پس از مراسم افتتاح، استاندار کردستان از پروژههای زیربنایی دیگر شهرستان سقز نیز بازدید کرد.
یکی از این پروژهها، پروژه ساماندهی رودخانه سقز بود که به گفته مسئولان، برای تکمیل آن ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
زرهتن لهونی در این بازدید اعلام کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت زیستمحیطی و افزایش جذابیت گردشگری شهرستان، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه تخصیص داده شده است.
تأثیر پروژه ساماندهی رودخانه سقز بر گردشگری و محیط زیست
پروژه ساماندهی رودخانه سقز که شامل احداث دو دریاچه مصنوعی است، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند در بهبود وضعیت زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این شهرستان تأثیرگذار باشد.
افتتاح گذر ورزش زندهیاد عباس خاکی و همچنین پیشرفت پروژه ساماندهی رودخانه سقز، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و زیستمحیطی استان کردستان است.
این پروژهها با توجه به تأثیرات گستردهای که در افزایش کیفیت زندگی، سلامت عمومی و جذب گردشگران خواهند داشت، میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه ایفا کنند.
نظر شما