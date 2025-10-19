احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته فرهنگی شهرستان ساوه از دوم تا نهم آبانماه برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این هفته را جریانسازی فرهنگی، بازنشانی هویت فرهنگی، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان عنوان کرد.
جوانمرد افزود: در این هفته بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع اجرا خواهد شد که شامل فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: برنامهها شامل اکران فیلم، برگزاری ۱۵ نمایشگاه فرهنگی، هنری و صنایع دستی، شبهای موسیقی سنتی و پاپ و اجرای نمایشهای صحنهای و خیابانی خواهد بود.
وی ادامه داد: جشنوارههای آئینی، موسیقی محلی، غذاهای سنتی، بازیهای بومی، کرسیهای آزاداندیشی و همایشهای علمی و فرهنگی نیز در این هفته برگزار میشود.
تورهای گردشگری، تولید نماهنگ فرهنگی، تجلیل از نخبگان، اساتید، معلمان، دانشآموزان، خادمان مسجد، کشاورزان نمونه و صنعتگران از دیگر برنامههای این هفته است.
جوانمرد گفت: مسابقات قرآنی، کتابخوانی، سرود، خوشنویسی، نقاشی، جشنوارههای ویژه بانوان، جوانان، معلولین، ایتام و خانوادههای شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همایشهای سلامت، آموزش کمکهای اولیه، گلباران گلزار شهدا و دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان فرهنگی نیز برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تأکید کرد: مسابقات ورزشی، معرفی مفاخر ورزشی، انتشار پوستر، نشریه و تولید محتوای دیجیتال نیز در این هفته انجام میشود.
وی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در اجرای این برنامهها مشارکت دارند تا ظرفیتهای شهرستان به نمایش گذاشته شود.
جوانمرد گفت: هفته فرهنگی ساوه فرصتی مناسب برای معرفی مفاخر، احیای سنتها، شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فرهنگی شهرستان است.
وی بیان کرد: امید است این برنامهها موجب انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مردمی شود.
