مقابلی: جشنواره غذا فرصتی برای معرفی فرهنگ غنی آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی دوشنبه شب در آیین افتتاح این جشنواره با بیا اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی فقط بحث خوراک و غذا نیست، افزود: این جشنوارهها فرصتی برای معرفی فرهنگ و تمدن غنی استان را فراهم میکند.
وی از آذربایجان غربی به عنوان سرزمین و رنگین کمان اقوام ادیان و مذاهب نام برد و اظهار کرد: جشنواره غذاهای محلی استان فرصتی است برای معرفی فرهنگ غنی و متنوع استان است.
مقابلی با بیان اینکه هر گوشه از این دیار، طعمها و غذاهای نهفتهای دارد که حاصل نسلها تجربه و ذوق زنان و مردان این خطه است، عنوان کرد: جشنواره غذاهای سنتی و محلی استان روایتگر تاریخ، فرهنگ، هویت، سنتها و سبک زندگی مردم استان به شمار میرود.
وی تاکید کرد: امروز دنیا به اهمیت دیپلماسی فرهنگی پی برده است. همانطور که کشورها از طریق تولیدات فرهنگی و هنری، آئینها و سنتهای خود را در قالب قدرت نرم معرفی میکنند، ما نیز باید از ظرفیتهای خود برای معرفی هویت ایرانی و اسلامی بهره ببریم.
مقابلی گفت: آذربایجان غربی با تنوع فرهنگی و قومیتی خود، جلوهای زیبا از وحدت در عین تنوع را به نمایش میگذارد، کردها، ترکها، آشوریها، ارمنیها و سایر اقوام استان، هر یک با فرهنگ و سنت خود، تابلویی رنگارنگ از همزیستی و دوستی را رقم زدهاند.
برگزاری جشنوارههای فرهنگی فرصتی برای جذب گردشگر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: هر ساله در فواصل مختلف سال، جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی متعددی در سطح استانی، منطقهای و ملی برگزار میشود که بیشتر این رویدادها با محوریت کشاورزی و خوراک شکل میگیرند.
مرتضی صفری افزود: ما میتواند به عنوان قطب برگزاری جشنوارهها و رویدادها شناخته شود، استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود در این جشنوارهها میتواند چراغ راهی برای توسعه پایدار استان باشد.
ویبا بیان اینکه یکی از سهل الوصول و مهمترین روشهای جذب گردشگر، برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنوارهها است، افزود: آذربایجان غربی با داشتن ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۵۲ اثر ثبت ملی، از استانهای برخوردار کشور از نظر میراث هویتی و فرهنگی محسوب میشود و لازم است بیش از پیش در معرفی این ظرفیتهای خدادادی تلاش کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ پروژه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست، اظهار کرد: از سوی دیگر، دولت نیز با تمرکز بر توسعه زیرساختها و مرمت آثار تاریخی، گامهای موثری در مسیر احیای میراث فرهنگی استان برداشته است که با ادامه این روند، میتوان به شکوفایی گردشگری آذربایجان غربی در دو سال آینده امیدوار بود.
جشنواره غذا گنجینهای از فرهنگ و تاریخ مردم آذربایجان غربی است
امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در افتتاحیه جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی ومحلی آذربایجان غربی با اشاره به تنوع فرهنگی استان گفت: آذربایجان غربی، شهر رنگینکمان اقوام و ادیان است و امروز آمدهایم تا نه تنها با طعمها، بلکه با روح این سرزمین کهن آشنا شویم.
ماموستا کلشینژاد با بیان اینکه در این جشنواره، غذاهای سنتی استان تنها تأمینکننده خوراک نیستند، بلکه یک گنجینه فرهنگی و تاریخیاند، افزود: هر غذا داستانی را روایت میکند؛ داستان شهادت مردمان مرزهای این سرزمین، داستان حوصله و ذوق زنان روستایی کنار اجاق و تنور، داستان مهماننوازی که در خون مردم این خطه جاری است و داستان فصلها که بر سفرههای مردم نقش میبندد.
وی به ویژگیهای منحصر به فرد غذاهای سنتی آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: استفاده استادانه از سبزیجات معطر محلی، هنر خمیرگیری، تهیه انواع نانهای محلی مانند لواش و زاج و همچنین خمیرهای نازک برای کوفتهها و غذاهای دیگر، از مهارتهای حیرتانگیز زنان و هنرمندان این خطه است.
این نمایشگاه و جشنوارهها همه روزه از ۲۸ مهر تا دوم آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
