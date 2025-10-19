به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی‌راد، اعلام کرد: در جریان اجرای مانور عملیاتی و کنترل افراد مشکوک در سطح ایستگاه‌های مترو، مأموران یگان انتظامی به رفتار فردی مظنون شده و پس از بررسی و بازرسی بدنی، موفق به کشف مبلغ ۱۷ میلیون تومان وجه نقد از وی شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با ترفند کمک به مسافران برای خرید بلیت از دستگاه‌های خودکار، اقدام به جابجایی کارت‌های بانکی شهروندان کرده و پس از سرقت، مبالغ موجود در حساب آنان را برداشت می‌کرد. همچنین مشخص شد وی پیش‌تر نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب مراجع قضائی بوده است.

سرهنگ کرمی‌راد ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، تصویر متهم در اختیار تعدادی از شکات قبلی قرار گرفت که همگی وی را شناسایی کردند. همچنین به تمامی شکات ابلاغ شد برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه کنند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری مربوطه انتقال داده شد.