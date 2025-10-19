  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

پهلوانی نسب: زورگیر حرفه‌ای گرگان در کمتر از چند ساعت دستگیر شد

گرگان-فرمانده انتظامی گرگان گفت: با اقدام ضربتی پلیس، فرد زورگیر پس از شکایت یکی از شهروندان شناسایی و بازداشت شد و برای رسیدگی قضائی به مراجع مربوطه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: پس از مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴ و اعلام زورگیری توسط فردی در حوزه این کلانتری، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این مأموریت، مأموران کلانتری بلافاصله پس از انجام یکسری اقدامات پلیسی هویت و مخفیگاه خفت گیر و زورگیر را شناسایی و در کمتر از چندساعت این فرد را در یک اقدام ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: این زورگیر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

پهلوانی نسب افزود: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند این امنیت را به مخاطره بیاندازند برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.

