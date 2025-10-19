به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان سیروان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی سیروان با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان و انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به ارتکاب ۲۳ فقره سرقت کابل برق و مخابرات در مناطق مختلف شهرستان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار سلمانی در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با سرقت در سطح استان، از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای پلیس، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.