حسینی: ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داوود حسینی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، یکی از سوداگران مرگ را در شرق استان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قانونی از مقام قضائی، در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند که طبق بررسی‌ها، این مقدار مواد از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات، اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.