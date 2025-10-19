  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

حسینی: ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در گلستان کشف شد

حسینی: ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در گلستان کشف شد

گرگان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان گفت: در پی اجرای یک عملیات هوشمندانه، ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داوود حسینی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، یکی از سوداگران مرگ را در شرق استان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قانونی از مقام قضائی، در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند که طبق بررسی‌ها، این مقدار مواد از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات، اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6627774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها