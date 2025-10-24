به گزارش خبرنگار مهر، خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه به امامت ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی برگزار شد. امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه‌های این هفته ضمن اشاره به چند موضوع مهم اجتماعی، اقتصادی و معنوی، بر لزوم احساس مسئولیت همگانی در برابر مشکلات جامعه و بازگشت به ارزش‌های الهی تأکید کرد.

ماموستا مرادی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به هشدار مدیرکل پزشکی قانونی استان درباره افزایش تلفات جاده‌ای در کرمانشاه گفت: بر اساس آمار رسمی، در نیمه نخست امسال بیش از ۳۰۰ نفر در تصادفات جاده‌ای استان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار زنگ خطری برای مسئولان و مردم است. وی افزود: لازم است همه دستگاه‌های متولی با اصلاح زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های جاده‌ای و افزایش نظارت پلیس، از وقوع این حوادث دلخراش جلوگیری کنند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: رعایت مقررات رانندگی و حفظ جان انسان‌ها از واجبات شرعی است و نباید اجازه دهیم سهل‌انگاری یا بی‌توجهی، خانواده‌ها را داغدار کند.

در بخش دوم خطبه‌ها، ماموستا مرادی به اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی پرداخت و گفت: بیان مشکلات کشور بدون ارائه راهکار، در شأن مقام ریاست جمهوری نیست. وی خطاب به دکتر پزشکیان اظهار داشت: شما رئیس قوه مجریه و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری هستید و اختیارات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، درمانی و سیاست خارجی دارید؛ بنابراین انتظار می‌رود به جای گلایه از کمبودها، با برنامه‌ریزی دقیق به رفع مشکلات بپردازید.

وی با اشاره به سخن یکی از صحابه پیامبر (ص) خطاب به خلیفه دوم مسلمانان، یادآور شد: سعید بن عامر به امیرالمؤمنین عمر بن خطاب گفت: از خداوند در حق مردم بترس، نه از سرزنش دیگران و گفتارت با عملت یکی باشد.

ماموستا مرادی افزود: اگر ما نیز امروز توصیه‌ای خیرخواهانه برای رئیس‌جمهور داریم، آن است که از جایگاه خود برای خدمت به مردم استفاده کند و با امیدآفرینی جامعه را از یأس و ناامیدی دور نگه دارد.

وی تأکید کرد: منابع کشور بسیار گسترده است و دولت می‌تواند با مدیریت صحیح، صرفه‌جویی و جلوگیری از فساد، مشکلات را کاهش دهد. گلایه‌مندی در شأن مردمی است که اختیاراتی ندارند، نه در شأن رئیس‌جمهور که ابزار و امکانات فراوان در اختیار دارد.

ماموستا مرادی در ادامه افزود: روابط خارجی فعال، مقابله با رانت و اختلاس و تقویت شفافیت در نظام اداری از اولویت‌های مهمی است که دولت باید با جدیت دنبال کند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش پایانی خطبه‌ها به اهمیت دوری از دلبستگی به دنیا و تلاش برای اعمال صالح پرداخت و گفت: دنیا گذرگاه است، نه جای ماندن. آخرت خانه جاودانگی است و آنچه در آن سود می‌دهد، عمل صالح انسان است.

وی با تلاوت آیه ۴۵ سوره کهف بیان کرد: خداوند دنیا را همانند گیاهی می‌داند که می‌روید، می‌خشکد و نابود می‌شود، اما اعمال نیک باقی می‌مانند. امام علی (ع) نیز فرموده‌اند تنها همراه انسان در قبر، عمل اوست و نه مال و فرزند.

ماموستا مرادی در ادامه با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: در روز قیامت هفت گروه زیر سایه عرش الهی خواهند بود؛ از جمله امام عادل، جوان عبادت‌پیشه، دو دوست مؤمن که برای رضای خدا با هم دوست باشند، کسی که دلش با مسجد پیوند دارد، فردی که از ترس خدا در خلوت اشک می‌ریزد، مردی که در برابر وسوسه گناه مقاومت می‌کند و کسی که صدقه می‌دهد بی‌آنکه کسی بداند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها چیزی که با انسان در قبر باقی می‌ماند عمل اوست؛ پس باید به نیکی رفتار کنیم و آخرت خود را با اعمال صالح آباد سازیم.