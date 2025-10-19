به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد و سامانه فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.
از هواداران تقاضا میشود بلیت مسابقه را صرفاً از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.
نظر به تغییرات سختافزاری، نرمافزاری و سامانهای گیتهای وروردی ورزشگاه، صرفاً افراد دارای بلیت میتوانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه نمایند.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۷:۱۵ روز سهشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.
