  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

بلیت‌فروشی بازی سپاهان و آخال آغاز شد

بلیت‌فروشی بازی سپاهان و آخال آغاز شد

اصفهان - باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص بلیت‌فروشی دیدار سپاهان و آخال ترکمنستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد و سامانه فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.

از هواداران تقاضا می‌شود بلیت مسابقه را صرفاً از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.

نظر به تغییرات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سامانه‌ای گیت‌های وروردی ورزشگاه، صرفاً افراد دارای بلیت می‌توانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه نمایند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۷:۱۵ روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

کد خبر 6627824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها