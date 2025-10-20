برنامه رسمی تمرین سپاهان و آخال پیش از دیدار آسیایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تمرین رسمی دو تیم فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان پیش از بازی آسیایی اعلام شد، بر این اساس سپاهان امروز ساعت ۱۶ در زمین مجموعه آرارات برگزار میشود. پس از آن، تیم آخال ترکمنستان از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقشجهان تمرین خود را انجام خواهد داد تا آماده رویارویی با نماینده ایران شود.
خبرنگاران، عکاسان و گروههای تصویربرداری تنها در صورت ارائه آیدیکارت رسمی مسابقات مجاز به حضور در تمرینها هستند و این حضور صرفاً در پانزده دقیقه نخست مجاز خواهد بود.
این محدودیت طبق استانداردهای جلسات رسمی لیگ قهرمانان آسیا برای حفظ تمرکز فنی تیمها اعمال میشود. پس از پایان دقایق ابتدایی، تمرینها پشت درهای بسته انجام خواهد شد.
تیم سپاهان در روزهای اخیر با آمادگی کامل و روحیهای مثبت تمرین کرده و محرم نویدکیا، سرمربی تیم، در نشست خبری دیروز تأکید کرد شاگردانش با احترام کامل به حریف ترکمنستانی به میدان خواهند رفت تا روند موفق هفتههای گذشته را تداوم بخشند.
در سوی مقابل، تیم آخال که نخستین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه میکند، شامگاه گذشته وارد اصفهان شد و امروز تمرین رسمی خود را در نقشجهان برگزار میکند تا با شناخت بهتر از زمین مسابقه، آماده دیداری شود که برای هر دو تیم اهمیت بالایی در مسیر صعود دارد.
