وزارت امور خارجه میزبان جلسه هماهنگی ستاد دیپلماسی استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، چهارمین جلسه هماهنگی ستاد دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه، پیش از برگزاری «دومین همایش دیپلماسی استانی در مشهد»، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست که به ریاست وحید جلالزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی برگزار شد، بر اهمیت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تقویت دیپلماسی استانی و ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف کشور در این حوزه تأکید شد.
جلالزاده با تشریح آخرین ارزیابیها از روند آمادهسازی «همایش دیپلماسی استانی در مشهد» اظهار داشت: «در اجلاس دو روزه حوزه خراسانات، چهار میزگرد تخصصی در موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد و تدابیر لازم برای بهرهبرداری حداکثری استانهای این حوزه از ظرفیتهای دیپلماسی استانی اندیشیده شده است.»
رئیس ستاد هماهنگی دیپلماسی استانی همچنین بر آمادگی کامل دولت برای همکاری با دستگاهها بهمنظور ارتقای توان استانها در تعاملات منطقهای تأکید و وظایف هر یک از نهادهای مشارکتکننده را برای حضور مؤثر در میزگردهای تخصصی تبیین کرد.
در ادامه، نمایندگان دستگاههای مختلف گزارشی از اقدامات انجامشده در راستای برگزاری موفق «همایش دیپلماسی استانی مشهد» ارائه دادند.
بر اساس برنامهریزیها، دومین همایش دیپلماسی استانی روزهای ۳۰ مهر و یکم آبانماه بهمدت دو روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
گفتنی است نخستین همایش دیپلماسی استانی با محوریت شیراز و با حضور وزیر امور خارجه، استانداران مناطق جنوبی کشور و جمعی از سفیران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف و مسئولان استانی برگزار شد که با استقبال گسترده مدیران محلی و فعالان بخش خصوصی استان فارس همراه بود.
