به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده روز سه شنبه در حاشیه نشست با معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: از جمله سیاست های دولت دکتر پزشکیان تاکید بر جدی گرفتن نقش استانها در اداره کشور بود، لذا وی در همه جلسات و سفرهای استانی تاکید ویژه ای به استانداران و مقامات محلی بر اجرای تمرکز زدایی از تهران دارد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بیان کرد: وزارت خارجه نیز تقویت دیپلماسی استانی در زمینه های سیاسی و اقتصادی و همچنین در مسائل کنسولی و دیپلماسی عمومی با کشورهای همسایه را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار کرد: در این راستا نشست های منطقه ای دیپلماسی استانی در اردیبهشت ماه امسال به میزبانی شیراز و استان فارس برگزار شد و اکنون به لطف الهی در آستانه دومین نشست دیپلماسی استانی به میزبانی مشهد و خراسان رضوی قرار داریم که مسوولان و مدیران مرتبط با حوزه دیپلماسی از استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز در آن شرکت خواهند کرد.

جلال زاده اظهار کرد: دومین مجموعه نشست های منطقه ای با تمرکز بر کشورهای همسایه و نقاط هدف، برای تقویت و قاعده‌مند سازی دیپلماسی استانی ۳۰ مهرماه و یک آبان در مشهد برگزار خواهد شد.

به گفته معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، این نشست منطقه ای با حضور استانداران خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی، روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه، منتخبی از نخبلگان، متخصصان، سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی خارج کشور و مشارکت دستگاه‌های مربوطه از جمله اتاق‌های بازرگانی استانها، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی ایران، وزارت میراث فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان و مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی برپا می شود.

وی بیان کرد: استانداری خراسان رضوی تمام توان و امکانات خود را برای برگزاری این نشست به کار گرفته که جا دارد از استاندار خراسان رضوی در این خصوص تشکر می کنم.

جلال زاده به فعالیت بزرگترین نمایندگی وزارت خارجه در مشهد اشاره و بیان کرد: علاوه بر نقش تاثیر گذار نمایندگی وزارت خارجه در مشهد در برگزاری دومین نشست دیپلماسی استانی در این کلانشهر، سایر نهادها و دستگاه ها نیز همکاری ارزنده ای در برپایی این نشست ایفا می کنند.