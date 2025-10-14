به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی‌فر اظهار کرد: دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با حضور استانداران شرق کشور، سفرای ایران در کشورهای همسایه و منتخبی از نخبگان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در مشهد برگزار خواهد شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور افزود: این نشست دیپلماسی و اقتصادی از ۳۰ مهرماه تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این نشست منطقه‌ای، استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به همراه معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضای اتاق‌های بازرگانی سه استان و همچنین سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، عراق و هند حضور خواهند یافت.

معصومی فر از حضور مقامات ارشد ملی در این نشست خبر داد و به برنامه‌های تخصصی این نشست اشاره کرد و گفت: چهار پنل تخصصی با عناوین همکاری‌های استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد، سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی، گردشگری زیارت و سلامت و پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور خاطرنشان کرد: نتایج، دستاوردها و جمع‌بندی گفتگوها در پنل‌های تخصصی به عنوان مصوبات این نشست منطقه‌ای، در آئین اختتامیه ارائه خواهند شد. همچنین نمایشگاهی از توانمندی‌های صادراتی بخش خصوصی شرق کشور در حاشیه این نشست برپا خواهد شد.