مشهد میزبان همایش دیپلماتیک سفرا و استانداران شمال شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست هماهنگی همایش سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و استانداران استان‌های شمال شرق کشور به میزبانی مشهد، با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفت: ما باید از فرصت‌ها استفاده و نیز فرصت‌هایی ایجاد کنیم که این هنر مدیران محلی در بهره گیری از دیپلماسی استانی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی از ظرفیت‌ها و همسایگان بالقوه برخوردار است، افزود: همایش سفرا و سرکنسول‌های ایران و استانداران استان‌های شمال شرق کشور، ایده خوبی است که از طرف وزارت امور خارجه مطرح شده و ما در مجموعه استان هم باید اهداف خود از این همایش را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: یکی از استراتژی‌ها و راهبردهای دولت، دیپلماسی استانی است و اگر بخواهیم اقتصاد استان قوت بگیرد، می‌بایست با کشورهای همسایه و منطقه ارتباط بگیریم.

مظفری بیان کرد: زمان برگزاری همایشُ‌نیمه دوم مهرماه اعلام شده که مدت زمان خوبی برای جمع بندی مباحث فنی و نتیجه گیری است و از ظرفیت مشاوره‌ای کارشناسان مسلط هم باید استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری این همایش، یک وظیفه مهم و اساسی و نیازمند کار کارشناسی و محتوایی هستیم؛ به طوری که هر یک از افراد شرکت کننده، اعم از دیپلمات‌ها و مدیران ملی، فرصتی برای طرح مسائل استان هستند.

وی با اشاره به بازکردن گره بعضی امور با فکر هوشمندانه اضافه کرد: بسیاری از کشورهای همسایه علاقه مند به تجارت با خراسان رضوی و ایران هستند، اما با برخی موانع مواجه هستیم که مسئولان ملی می‌توانند راهکارهایی در قالب پنل‌های تخصصی این همایش ارائه کنند.

مظفری گفت: اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید به صورت جدی و با کیفیت انجام شود که قطعاً اثرگذار خواهد بود؛ مشهد و خراسان رضوی هم توانایی میزبانی از اجلاسیه‌های بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را دارد.

استاندار خراسان رضوی افزود: برای مهمانان باید بهترین امکانات را فراهم کنیم که وظیفه آن بر عهده کمیته پشتیبانی ستاد هماهنگی برگزاری همایش مذکور است و حتی از تجربیات استان فارس، به عنوان اولین محل برگزاری همایش، نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: همایش سفرا و استانداران استان‌های شمال شرق کشور می‌بایست نتیجه مشخصی داشته و آن نتایج برای استان ملموس باشد. برگزاری این همایش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

مظفری با اشاره به راهگذرهای اقتصادی بیان کرد: کریدور شمال-جنوب از مسیر سرخس به بندرعباس دارای راه ریلی است که کشورهای آسیای میانه را خلیج فارس وصل می‌کند و اگر راه آهن به صورت دوخطه باشد، زمان انتقال بار به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

استاندار خراسان رضوی از برنامه ریزی به منظور افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری و مالی خراسان رضوی در حاشیه همایش خبر داد.

در ادامه احمد معصومی فر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز گفت: در دولت چهاردهم، دیپلماسی استانی به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های وزارت امور خارجه مطرح شده و برگزاری همایش سفرا و دیپلمات‌های ایران و استانداران در چهار منطقه پیش بینی شده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور افزود: استان‌های مرزی به دلیل مرزهای سیاسی مشترک و ظرفیت‌هایی برای توسعه روابط با کشورهای همسایه بیشترین همپوشانی را با دیپلماسی استانی دارند.