اعتراف تلویزیون اسرائیل به بمباران ۱۰۰ منطقه در غزه طی روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ارتش این رژیم دست کم ۱۰۰ منطقه را در نوار غزه طی روز گذشته بمباران کرده است.

بر اساس این گزارش ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته موج حملات وحشیانه خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه با وجود اجرای رسمی آتش بس از سر گرفت.

پیش از این نیز نسبت به سیاست رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس غزه مانند آنچه که در قبال آتش بس لبنان انجام داده هشدار داده شده بود.

شب گذشته نیز دفتر رسانه‌ای غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان اعلام پایان جنگ علیه نوار غزه، اشغالگران مرتکب مجموعه‌ای از تخلفات جدی و مکرر شده‌اند که این امر به منزله نقض آشکار آتش‌بس است.

دفتر رسانه‌ای غزه افزود: این تخلفات که ۸۰ مورد است، شامل تیراندازی مستقیم به غیرنظامیان، بمباران، هدف‌گیری عمدی و ربودن تعدادی از غیرنظامیان می‌شود.