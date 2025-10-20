به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع در گفتگو با روزنامه هاآرتص گزارش داد که قرار است استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ امروز دوشنبه وارد اراضی اشغالی شوند.

این سفر کوشنر و ویتکاف یک روز قبل از سفر ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به تازگی حملات وحشیانه خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه با وجود اعلام رسمی اجرای آتش بس از سر گرفته است.

پیشتر کوشنر و ویتکاف به صورت تلفنی با یکی از وزرای رژیم صهیونیستی در این خصوص صحبت کرده بودند.