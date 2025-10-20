به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز دوشنبه بدون اشاره به نقض آتش بس نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی مدعی شد که این آتش بس همچنان پا برجا است.

وی گفت که معتقد است رهبران حماس در نقض آتش بس دخالتی نداشته‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به بهانه‌های مختلف روز گذشته دست کم ۱۰۰ نقطه را در نوار غزه بمباران کرد.

آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که بعد از حملات مذکور نظامیان این رژیم مجدداً آتش بس را اجرا می‌کنند. همچنین روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که قرار شد روند ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه از امروز مجدداً آغاز شود.