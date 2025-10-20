واکنش سفیر فلسطین در لیبی به انتشار یک شایعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمد الرحال سفیر فلسطین در لیبی اعلام کرد که شایعات منتشر شده در رسانهها و فضای مجازی مبنی بر وجود قصد و نیت برای ساکن کردن فلسطینیها در این کشور و اعطای تابعیت به آنها صحت ندارد.
وی افزود: مطرح شدن چنین شایعاتی با هدف فتنه انگیزی میان ملتهای فلسطین و لیبی صورت میگیرد. فلسطینیهای مقیم لیبی از سال ۱۹۴۸ و بعد از واقعه نکبت به این کشور و تعدادی از کشورهای منطقه مهاجرت کردند و هنوز با مدارک هویتی فلسطینی خود زندگی میکنند.
الرحال تصریح کرد: فلسطینیهای مقیم لیبی دریافت تابعیت این کشور را رد میکنند و همواره بر حق خود در بازگشت به سرزمینشان تاکید دارند.
این نخستین باری نیست که شایعاتی از این دست نظیر انتقال ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر مانند لیبی مطرح میشود.
