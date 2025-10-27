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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

تشکیل دو پرونده صید غیرمجاز ماهی در بیجار

تشکیل دو پرونده صید غیرمجاز ماهی در بیجار

بیجار- یگان حفاظت محیط زیست بیجار با رصد فضای مجازی، دو نفر را به دلیل صید غیرمجاز ماهی و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی شناسایی و پرونده‌های آنان را به مراجع قضائی ارجاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار در راستای اجرای مأموریت‌های نظارتی و پیشگیری از تخلفات شکار و صید غیرمجاز، طی روزهای اخیر با بررسی فضای مجازی موفق به شناسایی افرادی شد که اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده و تصاویر آن را منتشر کرده بودند.

فرزاد زندی گفت: پس از شناسایی متخلفان و بررسی مستندات، پرونده‌های آنان برای پیگیری قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر فضای مجازی، گفت: انتشار تصاویر شکار و صید غیرمجاز نه تنها اقدامی خلاف قانون است، بلکه رفتارهای ناهنجار را در میان علاقه‌مندان به طبیعت ترویج می‌کند و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6636032

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