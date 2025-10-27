تشکیل دو پرونده صید غیرمجاز ماهی در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار در راستای اجرای مأموریتهای نظارتی و پیشگیری از تخلفات شکار و صید غیرمجاز، طی روزهای اخیر با بررسی فضای مجازی موفق به شناسایی افرادی شد که اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده و تصاویر آن را منتشر کرده بودند.
فرزاد زندی گفت: پس از شناسایی متخلفان و بررسی مستندات، پروندههای آنان برای پیگیری قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.
وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر فضای مجازی، گفت: انتشار تصاویر شکار و صید غیرمجاز نه تنها اقدامی خلاف قانون است، بلکه رفتارهای ناهنجار را در میان علاقهمندان به طبیعت ترویج میکند و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
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