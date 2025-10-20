دست رد رونالدو به حضور در هند/ النصر بدون فوق ستاره مقابل گوا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر عربستان در هفته سوم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر باید در کشور هند رو در روی تیم گوا قرار گیرد. النصر هر دو دیدار گذشته خود در گروه D را با برتری پشت سر گذاشته است و به دنبال سومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات است و در طرف مقابل تیم گوا بدون امتیاز در مکان چهارم جدول قرار گرفته است.

کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم النصر به دلیل عدم امنیت در کشور هند حاضر نشده نامش در بین بازیکنان اعزامی به هند قرار گیرد. در همین رابطه یکی از مسئولان ارشد باشگاه گوا در گفتگو با روزنامه Times of India گفت: ما چندین بار با باشگاه النصر تماس گرفتیم تا تأییدی دریافت کنیم، چون پلیس برای برنامه‌ریزی بهتر اقدامات امنیتی به اطلاع دقیق نیاز دارد. اما تا این لحظه، باشگاه نه تأییدیه‌ای درباره حضور رونالدو دریافت کرده و نه تکذیبیه‌ای. کمتر از ۲۴ ساعت تا زمان برنامه‌ریزی‌شده برای ورود تیم به هند باقی مانده است.

لازم به ذکر است که کاروان تیم النصر شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر وارد کشور هند خواهد شد.