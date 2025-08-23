الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد؛ دست رونالدو به جام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاهلی و النصر در فینال سوپرجام عربستان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه اول شهریور و در ورزشگاه ملی هنگ کنگ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و در ضربات پنالتی الاهلی موفق شد ۵ بر ۳ پیروز مسابقه شود و جام را از آن خود کند.

کریستیانو رونالدو و مارسلو بروزوویچ برای النصر و فرانک کسیه و راجر ایبانز برای الاهلی گلزنی کردند.

در ضربات پنالتی هم عبدالله الخیبری بازیکن النصر موفق نشد ضربه خود را تبدیل به گل کند.