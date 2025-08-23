  1. ورزش
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد؛ دست رونالدو به جام نرسید

در فینال سوپرجام فوتبال باشگاهی عربستان سعودی، تیم الاهلی موفق به شکست النصر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاهلی و النصر در فینال سوپرجام عربستان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه اول شهریور و در ورزشگاه ملی هنگ کنگ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و در ضربات پنالتی الاهلی موفق شد ۵ بر ۳ پیروز مسابقه شود و جام را از آن خود کند.

کریستیانو رونالدو و مارسلو بروزوویچ برای النصر و فرانک کسیه و راجر ایبانز برای الاهلی گلزنی کردند.

در ضربات پنالتی هم عبدالله الخیبری بازیکن النصر موفق نشد ضربه خود را تبدیل به گل کند.

