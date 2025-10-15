کریستیانو رونالدو در ۴۰ سالگی رکورد زد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و مجارستان شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه اروپا به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید و صعود پرتغال به مرحله بعد به تعویق افتاد.

در این مسابقه، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال عملکرد درخشانی داشت و هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. او با این دو گل، شمار گل‌های خود در دوران حرفه‌ای را به عدد ۹۴۸ رساند تا بیش از هر زمان دیگری به رکورد تاریخی ۱۰۰۰ گل نزدیک شود.

رونالدو که ۴۰ سال سن دارد، تعداد گل‌های خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را به ۴۱ گل افزایش داد تا عنوان بهترین گلزن تاریخ این مرحله را از آن خود کند. افزون بر این او شمار گل‌های ملی‌اش با پیراهن تیم پرتغال را نیز به عدد ۱۴۳ رساند.