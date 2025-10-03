احتمال رویارویی کریستیانو رونالدو با منچستریونایتد در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه سان انگلیس، باشگاه منچستریونایتد در تلاش است با برنامه‌ریزی دیدارهای دوستانه پرزرق‌وبرق بخشی از کسری مالی ۱۰۰ میلیون پوندی‌اش را جبران کند؛ رقمی که به دلیل عدم راهیابی به رقابت‌های اروپایی فصل ۲۶-۲۰۲۵ ایجاد شده است. یکی از این بازی‌های احتمالی می‌تواند مقابل تیم النصر عربستان باشد جایی که کریستیانو رونالدو، ستاره پیشین یونایتد اکنون در آن بازی می‌کند.

رونالدو که دو دوره در اولدترافورد حضور داشت و در دوران پرافتخار سر الکس فرگوسن قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد، در سال ۲۰۲۲ پس از اختلاف با اریک تن‌هاخ قراردادش با یونایتد فسخ شد. او سپس به النصر پیوست و اخیراً قراردادش را تا پس از ۴۲ سالگی تمدید کرده است.

بر اساس گزارش سان، مدیران منچستریونایتد در حال گفتگو با ذی‌نفعان برای بررسی تاریخ‌ها و حریفان احتمالی هستند. تیم‌هایی مثل میلان، لایپزیگ، لاتزیو و سویا نیز به عنوان گزینه‌های دیگر برای بازی دوستانه مطرح شده‌اند. این دیدارها قرار است در مکان‌هایی با آب‌وهوای گرم برگزار شوند تا علاوه بر جذب درآمد فرصت تمرین و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان نیز فراهم شود.

یونایتد همچنین از ساخت یک مستند پشت‌صحنه که می‌توانست میلیون‌ها پوند برایشان درآمد داشته باشد صرف‌نظر کرده و به جای آن به دنبال روش‌های دیگری برای کسب درآمد است.

برگزاری یک بازی دوستانه در عربستان و رویارویی دوباره با رونالدو می‌تواند توجه زیادی را به خود جلب کند و برای یونایتد یک منبع درآمد مهم باشد مشروط بر اینکه زمان مناسب در تقویم دو باشگاه پیدا شود.