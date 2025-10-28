به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان سعودی میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۴ خواهد بود و سعودیها از هماکنون برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مسابقات را آغاز کردهاند.
در همین راستا، رسانههای عربی اعلام کردند که عربستان قصد دارد ورزشگاهی با نام نئوم (که به «ورزشگاه اسکای» نیز معروف است) بسازد. این ورزشگاه در پروژه The Line در شهر آینده نگرانه نئوم قرار داشته و تقریباً ۳۵۰ متر بالاتر از سطح زمین ساخته خواهد شد. ظرفیت ورزشگاه حدود ۴۶۰۰۰ تماشاگر خواهد بود و قرار است بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ تکمیل شود.
این ورزشگاه کاملاً با انرژیهای تجدیدپذیر، شامل باد و خورشید، تأمین میشود و دسترسی به آن از طریق آسانسورهای پرسرعت و وسایل نقلیه خودران امکانپذیر خواهد بود. هدف از ساخت این ورزشگاه، میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ و پس از آن میزبانی رویدادهای ورزشی، کنسرتها و مسابقات ورزشهای الکترونیکی اعلام شده است.
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