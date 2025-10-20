  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

سفیرویتنام:«هوشی‌مین» و «اصفهان» در حوزه انرژی خورشیدی همکاری می‌کنند

اصفهان -سفیر تام‌الاختیار ویتنام در ایران گفت:شهرهای هوشی‌مین و اصفهان می‌تواننددرزمینه‌های مختلفی ازجمله حوزه شهرهای هوشمند،انرژی خورشیدی، مسائل مالی و اقتصادی اشتراک با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوین لوونگ‌ناک در دیدار با شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به‌عنوان مرکز صنایع دستی ایران شناخته می‌شود و سابقه تاریخی آن به بیش از دو هزار سال پیش برمی‌گردد، گفت: نزدیکی اصفهان با پایتخت می‌تواند این شهر را نه‌تنها به‌عنوان یک شهر پیشرفته، بلکه به‌عنوان یک شهر بین‌المللی در ابعاد مختلف از جمله گردشگری، برگزاری رویدادهای بین‌المللی کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی مطرح کند.

وی برگزاری رویدادهای بین‌المللی را از فرصت‌های قابل توجه برای همکاری میان اصفهان و ویتنام دانست و با اشاره به تبادلات تجاری میان تجار اصفهانی با ویتنام افزود: شهر هوشی‌مین با توجه به شرایطی که دارد می‌تواند خواهرخوانده اصفهان باشد.

وی تصریح کرد: اطلاعات ما از شهر اصفهان زیاد نیست، از طرفی مسئولان شهری در هوشی‌مین اطلاعات بیش از ۱۰۰ شهر خواهرخوانده را بررسی می‌کنند که هرکدام چه منافعی دارند؛ بنابراین نخستین مرحله، تبادل گردشگر و تجار بین این دو شهر است که موجب شناخت بیشتر می‌شود.

سفیر تام‌الاختیار ویتنام در ایران با بیان اینکه شهرهای هوشی‌مین و اصفهان می‌توانند در زمین‌های مختلف از جمله در حوزه شهرهای هوشمند، انرژی خورشیدی، مسائل مالی و اقتصادی اشتراک تجربه داشته باشند، ادامه داد: بسیاری از شهرهای ویتنام در زمینه هوش مصنوعی فعالیت گسترده‌ای دارند، در حال حاضر دوربین‌های هوشمندی وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار چهره را شناسایی می‌کند، همچنین دوربین‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی که اطلاعات پلاک خودروها و موتور سیکلت‌ها را استخراج می‌کند.

وی با بیان اینکه اصفهان می‌تواند در زمینه حفظ آثار تاریخی، علمی و تکنولوژی به ویتنام کمک کند، تصریح کرد: تلاش می‌کنم تمام هیئت‌های عالی رتبه که از ویتنام به ایران سفر می‌کنند را متقاعد کنم تا به اصفهان سفر کنند، همچنین از گردشگران و خبرنگاران دعوت می‌کنم تا از نزدیک ظرفیت‌های این شهر را مشاهده کنند.

