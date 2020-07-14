به گزارش خبرنگار مهر، ایمان حجتی ظهر سه شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح روابط بین‌المللی شهرداری اصفهان در ایام شیوع بیماری کرونا با شهرهای خواهرخوانده پرداخت و اظهار داشت: اگرچه بیماری کرونا فرصت برخی از اقدامات از قبیل توسعه گردشگری و برگزاری رویدادهای بزرگ را از اصفهان گرفت اما همین تهدید و بحران به مساله مشترک دیپلماسی شهری بدل شد.

وی افزود: شیوع کرونا باعث شد که در حوزه‌های مختلف با ارائه خلاقیت و ایده از تجربیات شهرهای خواهرخوانده اصفهان بهره مند شویم.

بازتعریف دیپلماسی بحران با ۱۳ شهر خواهرخوانده اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با اشاره به درد مشترکی تحت عنوان بیماری کرونا که دامان جهان را گرفت، تصریح کرد: در شرایطی که سایه تحریم‌های ناجوانمردانه بر کشور سنگینی می‌کند، با بازتعریف دیپلماسی بحران با ۱۳ شهر خواهرخوانده اصفهان مکاتباتی انجام شد و ضمن آگاهی از وضعیت شهرهای دیگر شرایط اصفهان برای آنها تشریح شد.

وی با اشاره به شروع سال نو چینی و شیوع کرونا در شهر «شیان» گفت: شهر «شیان» یکی از کانون‌های آغازین شیوع ویروس کرونا بود و شهرداری اصفهان ضمن همدردی با نخستین شهر خواهرخوانده اصفهان اقلام بهداشتی را با استفاده از کمک خیران و سازمان‌های مردم نهاد برای ارسال به چین آماده کرد تا از طریق مبادی اصلی عازم این شهر شود که بحران کرونا اصفهان را در برگرفت و این کالاها ارسال نشد.

حجتی با اعلام اینکه اصفهان نه تنها با ۱۳ شهر خواهرخواندگی دارد بلکه در ۹ شبکه شهری و سازمان بین‌المللی هم عضویت دارد، اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا باعث شد تا پلتفرمی جهت ارائه پیشنهادات و ابتکارات تعریف شود و بستری برای انتقال تجربیات در قالب دیپلماسی شهری فراهم شود.

بحران کرونا دیپلماسی شهری با بارسلون و فلورانس را هم تقویت کرد

وی به دستاوردهایی که روابط امور بین‌الملل شهرداری اصفهان در مواجهه با بحران کرونا نائل شد، گریزی زد و گفت: بحران و تهدید کرونا باعث شد که ارتباط با شهرهای خواهرخوانده نظیر بارسلونا در اسپانیا و فلورانس در ایتالیا جانی تازه بگیرد و ظرفیت‌های مستمر ارتباطات با این شهرها هم فراهم شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در روزهای بحرانی کرونا کمک‌هایی از سر مودت و دوستی از شهر «شیان» چین راهی اصفهان شد، تصریح کرد: با تکیه بر دیپلماسی بحران کرونا، نشست تخصصی با شهر خواهرخوانده «سن پترزبورگ» برگزار شد؛ برای نخستین بار در کارگروه تخصصی با همراهی دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و نماینده وزارت امورخارجه در اصفهان گفتگویی دو ساعته در بستر تخصصی با محوریت موضوع کرونا به انتقال دانش و تجربه و ایده پرداختیم.

وی به گفتگوی آنلاین شهردار اصفهان با شهردار «شیان» هم اشاره‌ای کرد و گفت: شهرداری اصفهان توانست از ظرفیت گفتگو و تعامل با شهرهای خواهرخوانده در جهت انتقال تجربه و راهکارهایی برای موضوع کرونا بهره بگیرد و همین باب گفتگو با محوریت دیپلماسی بحران، شهرداری اصفهان را در زمره سه شهرداری موفق کشور در زمینه یافتن راه حل عبور از بحران کرونا قرار داد.

شهریورماه اصفهان میزبان نشست شهرداران کشورهای عضو سازمان اکو است

حجتی با تاکید بر راهکارهای خلاقانه و استفاده از تجربه شبکه شهروندی در عبور از بحران کرونا عنوان داشت: در شهریورماه، شهرداری اصفهان میزبان نشست شهرداران کشورهای عضو سازمان اکو است تا بتوان با توسعه دیپلماسی شهری از بحران پیچیده کرونا رهایی یافت.

وی اندکی از سنگینی سایه کرونا بر شهر و روابط بین‌الملل فاصله گرفت و ادامه داد: توسعه خواهرخواندگی یکی از دغدغه‌های اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان است که در این راستا اقداماتی انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه خواهرخواندگی را مودت و دوستی و معرفی صحیح شهر به شهروندان دیگر شهرهای دنیا برشمرد و افزود: در آینده نزدیک سند چهارساله بین اصفهان و سن پترزبورگ در توسعه زیرساخت‌ها به امضا می‌رسد که گام مهمی در فرا رفتن از سطح روابط در حد تفاهم‌نامه‌های بین شهری محسوب می‌شود.

حیدرآباد و «کراکوف» در لیست انتظار خواهرخوانده شدن با اصفهان

وی اضافه کرد: شهر حیدرآباد در هندوستان با توجه به ویژگی‌های عدیده مشترک با شهر اصفهان در لیست خواهرخواندگی با اصفهان قرار دارد که در شرف نهایی شدن است.

حجتی گفت: با توجه به اینکه شهر «کراکوف» در لهستان همچون اصفهان در لیست شهرهای خلاق یونسکو قرار دارد به اضافه شدن این شهر در لیست خواهرخوانده‌های اصفهان می‌اندیشیم.

وی به طرح ابتکاری شهرداری اصفهان در دعوت از تمام کنشگران خصوصی و دولتی در توسعه دیپلماسی شهری خبر داد و گفت: گام‌های موفقی در فعال شدن روابط سازنده شهرهای خواهرخوانده با اصفهان متناسب با ظرفیت‌های موجود شهری تعریف کردیم تا در گام‌های کوچک و بزرگ به اهداف مورد نظر دست یابیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان اظهار داشت: تهدید کرونا می‌تواند زمان خوبی برای رفع کم و کاستی‌های صنعت گردشگری در حوزه بازاریابی و تبلیغات را فراهم کند و تبیین این موضوع با شهرهای خواهرخوانده اصفهان می‌تواند در توسعه گردشگری مؤثر واقع شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «راه حل های عملیاتی برای فراتر رفتن روابط با شهرهای خواهرخوانده از سطح تفاهم نامه چیست»، گفت: آن چیزی که اصفهان را به شهرهای خواهرخوانده نزدیک می‌کند توسعه روابط انسانی و فرهنگی است و اگرچه با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی درصدد افزایش ظرفیت‌های موجود شهرهای خواهرخوانده هستیم اما مهمترین نکته ایجاد همگرایی در فهم مشترکی است که در مورد اخیر در نشست با شهر سن پترزبورگ تجلی یافت.