شهردار اصفهان: برای تبادل تجربیات مدیریت شهری با ویتنام آمادگی داریم

اصفهان- شهردار اصفهان گفت: علاقه‌مند به توسعه ارتباطات در حوزه مدیریت شهری به‌ویژه با کشور ویتنام هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌زاده در جلسه دیدار با لوئونگ ناک نوین سفیر ویتنام در ایران ضمن برشمردن ویژگی‌های بارز شهر اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی اظهار کرد: مدیریت شهری ابعاد مختلفی همچون نگهداری و نظافت شهر، مدیریت پسماند، مدیرت منابع انرژی و امور فرهنگی و هنری دارد که هر کدام می‌تواند زمینه‌ای برای مشارکت و تبادل تجارب با سایر کشورها را فراهم کند.

وی با بیان اینکه این ارتباط می‌تواند از مسیر دیپلماسی عمومی جریان یابد، ادامه داد: در این راستا، پیشنهاد خواهرخواندگی با شهر هوشی‌مین داده شد، چراکه شباهت‌های این دو شهر کمک می‌کند که باهم ارتباط‌های متقابل داشته باشند، اما به‌رغم گذشت بیش از دو سال از پیشنهاد خواهرخواندگی، هنوز از طرف این شهر هیچ واکنشی دریافت نکرده‌ایم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اگر تمایلی به عقد خواهرخواندگی وجود نداشته باشد می‌توان روابط را از مسیر دیپلماسی رسمی ادامه دارد؛ گفت: ویژگی دیپلماسی عمومی این است که از قید و بندهای دیپلماسی رسمی آزادتر است.

وی با اشاره به اینکه قبل از ارتباط رسمی ایران و ویتنام از سال ۱۹۷۰، بازرگانان این دو کشور باهم در ارتباط بودند، تاکید کرد: علاقه‌مند به توسعه ارتباطات به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و کماکان منتظر پاسخ شهر هوشی‌مین برای خواهرخواندگی هستیم.

