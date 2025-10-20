به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «همسایه شما، زهره» به کارگردانی علی درخشنده و تهیهکنندگی مجید برزگر از سهشنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۰ به طور اختصاصی در بخش «سینما آنلاین» فیلمنت اکران میشود.
این درام روانشناختی، نخستین اثر سینمایی علی درخشنده و محصول سال ۱۳۹۸ است و رویا افشار، ندا جبرئیلی، مسعود دلخواه، قربان نجفی، علی بی غم، سینوهه دانشمند، توران یاقوتی و سعید آرمند در «همسایه شما، زهره» به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «همسایه شما، زهره»، داستان زن میانسالی است که شبنامههایی علیه او در شهرک محل سکونتش در حال توزیع است که جرایم و گناهان بسیاری را به او نسبت میدهد، اما خیلی زود راز مهمی فاش میشود.
این فیلم با رده بندی بیشتر از ۱۳ سال اکران می شود.
برای تماشای فیلم های اکران آنلاین نیاز به خرید اشتراک نیست و بلیت هر فیلم ۱۰۰ هزار تومان تعریف شده است.
در حال حاضر ۶ فیلم در فیلمنت اکران آنلاین است.
