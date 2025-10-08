هادی فیروزمندی، معاون جریان‌سازی و ارتباطات سازمان سینمایی سوره درباره اقدام این سازمان در نیم‌بها کردن انیمیشن «یوز» به مناسبت روز ملی کودک گفت: سازمان سینمایی سوره همزمان با روز جهانی کودک ١۶ مهر در راستای حمایت از خانواده‌ها و بچه‌ها، هدیه ویژه‌ای تدارک دید و قیمت بلیت انیمیشن سینمایی «یوز» محصول جدید خود را در سراسر کشور نیم بها کرد تا دسترسی راحت‌تر خانواده‌ها برای تماشای این اثر فراهم‌ شود.

وی افزود: «یوز» از روز نخست اکران با استقبال بسیار مخاطبان همراه شده و امیدواریم با حمایت مردم این اثر ملی و ایرانی به رکوردهای تازه‌ای در عرصه فروش فیلم کودک در ایران دست یابد.

فیروزمندی ادامه داد: این انیمیشن در مدت کوتاه اکرانش با جذب ٢٠٠ هزار مخاطب، بیش از ١٣ میلیارد تومان فروش داشته و در میان انبوه فیلم‌های کمدی و اجتماعی روی پرده، توانسته در رتبه دوم گیشه روزانه سینمای ایران جای خود را تثبیت کند. این درحالی است که هنوز اکران‌های دانش آموزی این فیلم به طور کامل آغاز نشده و مدارس روزهای نخست تحصیلی خود را سپری می‌کنند.

مدیر کمپین انیمیشن «یوز» درباره استقبال مخاطبان از این انیمیشن در روز جهانی کودک گفت: درحالی که هنوز تا پایان امروز و سانس‌های پرترافیک سینما زمان زیادی باقی مانده اما طرح نیم‌بها کردن بلیت این فیلم به مناسبت روز جهانی کودک بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و تا همین الان «یوز» با بیش از ۲ میلیارد تومان فروش بلیت نیم‌بها و جذب ۵٠ هزار مخاطب تنها تا نیمه روز، در صدر گیشه سینماها قرار گرفته و این نشان از پشتوانه محکم مخاطب خانواده در سینمای ایران دارد، به شرطی که محصول خوب، ایرانی و قابل عرضه داشته باشیم.

وی ادامه داد: همراهی گرشا رضایی خواننده خوب کشورمان در تولید قطعاتی زیبا برای یوز ایرانی ازجمله قطعه «ایران» و «مادر» که در دل انیمیشن «یوز» جا خوش کرده، اتفاق زیبای دیگری بود که موجب خوشنودی است که هنرمندان ایرانی به کودکان، هویت ایرانی و موضوع محیط زیست ایران توجه ویژه‌ای دارند.

فیروزمندی در پایان بیان کرد: ما در سوره به جز طرح نیم‌بها کردن انیمیشن «یوز» با همکاری مجموعه «بهمن سبز» پخش کننده فیلم که پرچم‌دار اکران آثار موفق کودک در سینمای ایران است، اکران آنلاین انیمیشن‌ سینمایی «رویاشهر» را نیز از امروز آغاز کردیم تا سبد محتوای کودک ما متنوع‌تر شود.

انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه محصول مرکز انیمیشن سوره با مشارکت ویستامدیا این روزها در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.