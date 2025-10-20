  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

فرانسه: گذرگاه‌ها به سمت غزه بازگشایی شوند

فرانسه: گذرگاه‌ها به سمت غزه بازگشایی شوند

وزیر خارجه فرانسه خواهان بازگشایی تمام گذرگاه‌ها به سمت نوار غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه فرانسه گفت که حماس و رژیم صهیونیستی باید به مفاد آتش بس غزه پایبند باشند.

وی افزود: باید تمام گذرگاه‌ها به سمت غزه باز شوند.

پیشتر نیز وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد که افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در نوار غزه بسیار نگران کننده است.

وی افزود: باید کمک‌های انسانی به دست افراد نیازمند در غزه برسد. از همه طرف‌ها می‌خواهیم از طرح رئیس جمهور آمریکا در غزه برای ممانعت از خون ریزی حمایت کنند.

وزرای خارجه انگلیس و فرانسه هیچ اشاره‌ای به ده‌ها حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و برجای ماندن تعداد دیگری از شهدای فلسطینی نکردند.

کد خبر 6628075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها