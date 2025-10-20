به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه فرانسه گفت که حماس و رژیم صهیونیستی باید به مفاد آتش بس غزه پایبند باشند.

وی افزود: باید تمام گذرگاه‌ها به سمت غزه باز شوند.

پیشتر نیز وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد که افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در نوار غزه بسیار نگران کننده است.

وی افزود: باید کمک‌های انسانی به دست افراد نیازمند در غزه برسد. از همه طرف‌ها می‌خواهیم از طرح رئیس جمهور آمریکا در غزه برای ممانعت از خون ریزی حمایت کنند.

وزرای خارجه انگلیس و فرانسه هیچ اشاره‌ای به ده‌ها حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و برجای ماندن تعداد دیگری از شهدای فلسطینی نکردند.