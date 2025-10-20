  1. بین الملل
لفاظی جدید فرستاده آمریکا علیه سلاح حزب‌الله

فرستاده ویژه آمریکا به سوریه بار دیگر علیه سلاح مقاومت لبنان مواضع مداخله جویانه اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه مدعی شد که لبنان در برابر یک ۲ راهی قرار دارد، یا باید حزب الله را خلع سلاح کند و یا آنکه منتظر درگیری نظامی قریب الوقوع با رژیم صهیونیستی باشد.

وی گفت که خلع سلاح حزب الله تنها یک ضرورت امنیتی برای رژیم صهیونیتی نیست بلکه یک فرصت برای لبنان نیز به شمار می‌رود! این نخستین باری نیست که باراک چنین مواضع مداخله جویانه ای را علیه سلاح مقاومت اتخاذ می‌کند.

باراک با مطرح کردن وعده‌های عوام فریبانه گفت که شرکای منطقه‌ای آماده سرمایه گذاری در لبنان هستند به شرط آنکه این کشور داشتن سلاح را به نیروهای مسلح خود منحصر کند.

مطرح شدن حرف و حدیث‌ها در خصوص خلع سلاح حزب الله در حالی شدت گرفته که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان با وجود توافق آتش بس همچنان ادامه داشته و تشدید شده است.

