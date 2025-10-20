به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبیاس، جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از وی به عنوان معمار سیاست خاورمیانه کاخ سفید یاد میشود، باوجود اذعان به ویرانی گسترده در نوار غزه، از پذیرش وقوع نسلکشی در این باریکه به دست رژیم صهیونیستی خودداری کرد.
کوشنر و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در غرب آسیا در گفتگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» سیبیاس درباره موضوعاتی همچون توافق شکننده بین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و تلآویو بحث و گفتگو کرده و در خلال این گفتگو، ارتکاب رژیم صهیونیستی به نسلکشی در نوار غزه را انکار کردند!
کوشنر در واکنش به پرسشی درباره اوضاع غزه پس از برقراری آتشبس تاکید کرد که منطقهای را که از آن بازدید کرده است، «تقریبا شبیه به جایی است که در آن بمب اتم منفجر شده باشد.»
وی اضافه کرد که از یک نظامی اسرائیلی پرسیده است که فلسطینیان به کجا میروند و افزود: اطرافم را نگاه میکنم. همه جا ویرانه است. و آنها(نظامیان اسرائیلی) میگویند که آنها(فلسطینیان) به مناطقی برمیگردند که ویرانه خانهشان آنجاست. و روی قطعه(خاکشان) چادر برپا میکنند.
کوشنر ادامه داد: و خیلی غمانگیز است چون با خودتان فکر میکنید که آنها واقعا جایی برای رفتن ندارند.
با تمام این مشاهدات عینی و ملموس، هم کوشنر و هم ویتکاف، در کمال اطمینان، از پذیرش وقوع هر گونه نسلکشی در نوار غزه خودداری کردند! وتیکاف دراینباره مدعی شد: «قطعا نه. آنجا فقط جنگی در جریان بوده است»!
نظر شما