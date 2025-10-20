به گزارش روابط عمومی ارتش، مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه‌های افسری اعم از دانشگاه خاتم‌الانبیا (ص) پدافند هوایی، شهید ستاری نیروی هوایی ارتش و امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد.