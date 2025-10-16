  1. سیاست
پیام تسلیت سرلشکر موسوی درپی شهادت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی شهادت «سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، خون پاک این شهید را سندی دیگر بر حقانیت مسیر نورانی و تاریخ ساز یمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سرلشکر سید عبدالکریم موسوی به این شرح است:

شهادت مظلومانه و پرافتخار فرمانده جهادی «سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پی حملات جنایت‌بار رژیم اهریمنی و نژادپرست صهیونیستی، موجب اندوه عمیق در جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده و حق طلب منطقه گردید.

این فرمانده رشید و مجاهد نستوه، با ایمان، اخلاص و شجاعت، در مسیر دفاع از عزت و استقلال ملت یمن و حمایت از آرمان مقدس فلسطین، نقش‌آفرینی راهبردی و مؤثری داشت. این شهد با هدایت نیروهای مسلح یمن، در برابر تجاوزات مستمر رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و ائتلاف متجاوز، ایستادگی و فداکاری‌های حماسی و ماندگاری در تاریخ یمن قهرمان ثبت کرد و با اقدامات عملی و راهبردی، در مجازات رژیم صهیونیستی به‌واسطه جنایت‌آفرینی در غزه و حمله به کشور یمن، سهمی تعیین‌کننده و الهام‌بخش ایفا نمود.

ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدای گرانقدر و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی از جمله این فرمانده شهید، نشان داده‌اند که در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت مظلوم فلسطین در اوج شکوه و اقتدار قرار دارند و خون پاک سرلشکر الغماری، سندی دیگر بر حقانیت این مسیر نورانی و تاریخ ساز است.

اینجانب ضمن تسلیت و همدردی با خانواده مکرم ایشان، فرماندهی نیروهای مسلح یمن، و ملت مقاوم و مظلوم یمن، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با شهدای والا مقام مقاومت مسئلت می‌نمایم.

