به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در نشست خبری چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش آموزی دانوا ۲۰۲۵ با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در توسعه کشور، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی این مجموعه تمرکز بر تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی است.

به گفته وی هرچند کشور از نظر نیروی انسانی مستعد وضعیت مطلوبی دارد اما این استعدادها نیازمند هدایت و ورود به جریان‌های شغلی مشخص و هدفمند هستند. در همین راستا، ایجاد بسترهایی برای تقویت و شکوفایی این ظرفیت‌ها، یک ضرورت انکارناپذیر تلقی می‌شود.

صفاری‌نیا با اشاره به برنامه‌های متعددی که در پارک فناوری پردیس در این زمینه اجرا شده، افزود: المپیک فناوری و طرح «صدف» از جمله برنامه‌هایی هستند که به‌ترتیب، حمایت از افراد دارای مهارت در حل مسائل فنی و توانمندسازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دنبال می‌کنند. طرح صدف به‌صورت ملی و با مشارکت دانشگاه‌ها در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: تجربه اجرای این برنامه‌ها طی سال‌های گذشته، مسئولان پارک را به این نتیجه رسانده است که نقطه شروع فرآیند توانمندسازی، باید از سطح مدرسه و دوران دانش‌آموزی باشد. اگر شناسایی و پرورش استعدادها از این مقطع آغاز شود، فرآیند هدایت و حمایت در مراحل دانشگاهی و ورود به بازار کار بسیار اثربخش‌تر و آسان‌تر خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس، پارک فناوری پردیس در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر حوزه دانش‌آموزی داشته و در نتیجه این رویکرد، رویداد دانوا به‌عنوان یک برنامه ثابت و منظم در این مجموعه تعریف شده است. پیش از این نیز فعالیت‌هایی در این حوزه صورت می‌گرفت اما اغلب پراکنده بودند؛ با طراحی ساختار هدفمند، اکنون دانوا به شکلی منسجم، ملی و ساختاریافته برگزار می‌شود.

صفاری‌نیا تأکید کرد: رویکرد رویداد دانوا صرفاً بر استعدادیابی متمرکز نیست، بلکه هدف اصلی آن، قرار دادن استعدادها در مسیر درست رشد و پرورش است.

وی در همین زمینه، به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد: در این دیدار تأکید شد یادگیری‌های صرفاً ذهنی، در صورتی که به حل مسائل واقعی زندگی و کشور منجر نشوند، نمی‌توانند تأثیر ماندگاری داشته باشند.

به گفته رئیس پارک فناوری پردیس، آنچه از فرمایشات مقام معظم رهبری استنباط می‌شود، این است که علم نافع باید زمینه رشد فردی و عملی دانش‌آموزان را فراهم کند و آنان را به سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور تبدیل نماید. چنین نگاهی، دقیقاً مسیری است که در رویداد دانوا دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این رویداد، دانش‌آموزان می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های علمی خود را ثبت کنند و پس از طی فرآیند داوری، در مراسم اختتامیه از برترین‌ها تقدیر به‌عمل خواهد آمد. این فرآیند نه‌تنها منجر به افزایش انگیزه و اعتمادبه‌نفس در دانش‌آموزان می‌شود، بلکه فضای امید و حرکت در مسیر علمی را در میان آنان تقویت می‌کند.

صفاری‌نیا افزود: تمام این فعالیت‌ها در راستای هدف کلان پارک فناوری پردیس در تربیت نیروی انسانی توانمند برای کشور انجام می‌شود. این فرآیند از دوره دانش‌آموزی آغاز شده و سپس در قالب برنامه‌های دانشجویی و حمایت از فارغ‌التحصیلان ادامه پیدا می‌کند. به گفته وی، این مسیر یک زنجیره منسجم و پیوسته است که برای پرورش نسل آینده در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از افزایش مخاطبان رویداد دانوا و استقبال گسترده دانش‌آموزان از سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این برنامه با همکاری دقیق و نزدیک وزارت آموزش و پرورش، به‌صورت منظم و ساختاریافته برگزار می‌شود.

از نگاه او، آنچه در نهایت مورد انتظار است، شکل‌گیری یک مدل ذهنی جدید در میان دانش‌آموزان است؛ مدلی که در آن، آموزش صرفاً محدود به کلاس درس نباشد، بلکه با فعالیت‌های عملی و فناورانه پیوند بخورد و استعدادهای بالقوه به فعل تبدیل شوند. این تحول می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان علمی و فناورانه ملی در میان نسل آینده منجر شود.

رئیس پارک فناوری پردیس در پایان ابراز امیدواری کرد که رویداد دانوا به یک الگوی فراگیر و ماندگار در کشور تبدیل شود تا بستری مناسب برای تربیت نسلی فراهم گردد که علاوه بر آموزش دروس نظری، در مسیر درک عملی علم، توسعه فناوری‌های بومی و رشد استعدادهای خود نیز گام بردارد. هدف نهایی این مسیر، تبدیل دانش‌آموزان امروز به سرمایه‌های انسانی خلاق، توانمند و مؤثر فردای ایران اسلامی است.

در ادامه این نشست، مجتبی جباری‌پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ که مسئولیت در دفتر سیاست‌گذاری را بر عهده گرفتم، عمدتاً برنامه‌ها را با هدف‌گذاری در سطح دانشجویی طراحی کردیم و آرام‌آرام مسیر روشن‌تر شد. وقتی درباره رویدادهای دانش‌آموزی صحبت می‌کنیم، منظورمان دانش‌آموزی از جنس دانا است؛ یعنی دانش‌آموزی که قرار است در حوزه نوآوری و خلاقیت فعالیت کند. این رویدادها، در واقع، آینده را می‌سازند.

وی افزود: ما در مورد ساختن آینده صحبت می‌کنیم؛ ساختن آینده در درجه اول یعنی ساختن سرمایه‌های انسانی کشور، یعنی دانش‌آموزهای خودمان. در درجه دوم، ساختن آینده سیستم فناوری کشور و در ادامه، ساختن آینده اقتصاد کشور است. اقتصاد دانش‌بنیان قاعدتاً باید مبتنی بر نوآوری باشد. به طور خلاصه، ما از طریق امروز داریم آینده کشور را طراحی می‌کنیم و سهم مؤثری در ساخت آینده اقتصاد کشور خواهیم داشت.

جباری‌پور تصریح کرد: برای اینکه فناوری و نوآوری پویا داشته باشیم و برای اینکه اقتصاد دانش‌بنیان محقق شود، نیاز به سرمایه انسانی پویا، خلاق و نوآور داریم. برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در آینده توسعه پیدا کنند، باید از امروز سرمایه انسانی ایجاد شود، به‌ویژه در سطح دانش‌آموزی.

وی توضیح داد: دانش‌آموزان ما باید کار تیمی را تمرین کنند، حل مسئله خلاقانه و نوآورانه را بیاموزند، تبدیل علم به ایده و نوآوری را تمرین کنند. قاعدتاً خیلی وقت‌ها شاید همین تمرین‌ها، زمینه‌ساز ایده‌های خلاقانه‌ای شود که بعدها برای حل مسائل واقعی طراحی خواهند شد.

وی افزود: با همین فلسفه، از سال ۱۴۰۱ اولین رویداد برنامه‌های دانش‌آموزی را آغاز کردیم. در دور اول این برنامه، بخش‌های مختلفی برگزار شد که در نهایت به مرحله نمایشگاهی رسید. این نمایشگاه در محل پارک فناوری پردیس و در منطقه بین‌المللی نوآوری برپا شد تا دانش‌آموزان بتوانند در فضای واقعی فناوری حضور داشته باشند و شرکت‌های فناور را از نزدیک ببینند.

وی گفت: شرکت در چنین فضایی برای دانش‌آموزان الگوسازی بهتری ایجاد می‌کند، زیرا آنان می‌توانند در آینده یا نسخه‌هایی از همین شرکت‌ها را طراحی کنند یا به عنوان سرمایه انسانی دانشی وارد همین شرکت‌ها شوند. حضور در این فضا باعث می‌شود آن‌ها بهتر درک کنند که آینده فناوری چیست و چگونه باید در ساخت آن نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در آن سال، از میان شرکت‌کنندگان حدود ۶۰۰ طرح ثبت شد که در نهایت به حدود ۱۴۲ طرح در مرحله نمایشگاهی رسیدیم. رفته‌رفته، چون تعداد طرح‌ها افزایش یافت، حوزه‌ها تخصصی‌تر و دسته‌بندی‌ها دقیق‌تر شد. مراحل مختلف داوری انجام گرفت و در نهایت ۲۴۰ طرح در مرحله نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد. حدود ۶ هزار نفر از دانش‌آموزان نیز از نمایشگاه بازدید کردند.

جباری‌پور خاطرنشان کرد: در سال دوم، وزارت آموزش‌وپرورش ورود بسیار جدی‌تری به این برنامه داشت. حضور آموزش‌وپرورش باعث شد که روندهای آموزشی و محتوایی به شکل مؤثرتری دنبال شود.

وی گفت: در سال گذشته، یعنی سومین دوره برگزاری دانوا، روند رو به تعالی و استقبال بهتری را شاهد بودیم. حدود ۸ هزار طرح و ایده از سراسر کشور جمع‌آوری شد، طرح‌ها در حوزه‌های تخصصی دسته‌بندی شدند و نهایتاً به مرحله نمایشگاهی رسیدند.

وی افزود: در سومین دوره، ۳۸۵ طرح در مرحله نمایشگاهی ارائه شد و حدود ۱۵ هزار دانش‌آموز از نمایشگاه بازدید کردند. این استقبال پرشور دانش‌آموزان و معلمان نشان داد که مسیر درست انتخاب شده است و دانوا توانسته بستری ملی برای بروز استعدادهای خلاق دانش‌آموزی فراهم کند.

جباری‌پور تصریح کرد: امیدواریم که امسال، یعنی در دوره چهارم، به کمک همه شما، مشارکت همه ذی‌نفعان و بخش‌های آموزشی و حمایتی، این رویداد پرشورتر و گسترده‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود و بتوانیم حلقه پیوند میان مدرسه، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را بیش‌ازپیش شکل دهیم.

وی گفت: هدف ما این است که دانوا فقط یک رویداد نباشد، بلکه به یک جریان ملی در تربیت نسل نوآور و خلاق بدل شود؛ نسلی که محور پیشرفت آینده کشور خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست، سجاد عباسی فشمی، مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری در خصوص این رقابت‌ها گفت: این دوره در پنج بخش رقابت‌های استانی و منطقه‌ای، آموزش و توانمندسازی، نمایشگاه ملی، رویدادهای جانبی و مسابقات رباتیک (دانوا کاپ) برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله نهایی این رویداد روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار می‌شود. ثبت‌نام برای حضور در دانوا نیز تا ۸ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد.

مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند از طریق وبگاه danovaresearch.com ایده‌های خود را ثبت کنند. تاکنون بیش از ۲۰۰۰ طرح ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا زمان برگزاری به بیش از ۵۰۰۰ طرح برسد. پس از داوری و غربالگری در مرحله استانی، حدود ۳۰۰ طرح برگزیده در نمایشگاه سه‌روزه به نمایش درخواهند آمد.

فشمی افزود: در کنار نمایشگاه، دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم و کسب‌وکاری به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان برگزیده بتوانند ایده‌های خود را از سطح مفهوم به محصول نزدیک کنند. همچنین در روزهای برگزاری رویداد، کارگاه‌ها، پنل‌های تخصصی، سخنرانی‌ها، بازی‌های فکری و برنامه‌های شبکه‌سازی برای شرکت‌کنندگان تدارک‌ دیده‌شده است.

وی ادامه داد: در حاشیه رویداد دانوا، دومین دوره مرحلهٔ نهایی مسابقات رباتیک با نام دانوا کاپ برگزار می‌شود و برترین تیم‌های استانی حوزه رباتیک در رقابت نهایی به مصاف یکدیگر می‌روند.

مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری افزود: طرح‌های برتر هر بخش دانوا، در رویداد کسب‌وکار نوجوان شرکت کرده و مسیر تبدیل ایده به محصول را تمرین می‌کنند. در سال آینده طرح‌های برگزیده این رویداد نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.